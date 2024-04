PEC das Drogas: crime organizado agradecerá conservadorismo de Pacheco A chamada Lei Seca norte-americana fez a fortuna do crime organizado, dos clãs familiares e dos políticos. Sua vigência foi longa, durou 13 anos, de 1920 a 1933. O nosso similar está na infeliz Proposta de Emenda à Constituição (PEC 45/2023) encabeçada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Aprovada no Senado, foi para a Câmara dos Deputados. Veja o texto completo de Walter Maierovitch