Alexandre de Moraes, à luz da legislação processual penal, não tinha outra alternativa senão atender, sem invadir atribuição do Ministério Público, a solicitação do procurador-geral Paulo Gonet de arquivar as apurações sobre a estada, durante o Carnaval, de Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria. Ao tempo do procurador Augusto Aras, um filobolsonarista de carteirinha, Moraes chegou a usar de contorcionismo jurídico para arquivar, a pedido do então procurador-geral, um inquérito e, com elementos de outas apurações, abrir um novo, sobre a mesma ilicitude. Foi a maneira encontrada para evitar a impunidade.