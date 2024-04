Moraes é salvador da pátria? É hora de apertar o botão do desconfiômetro Para Luís Roberto Barroso, presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), o ministro Alexandre de Moraes goza da sua admiração, respeito e teve um papel importante como ministro. Por evidente, Barroso referiu-se à conduta institucional de Moraes, no tempo de contraste ao bolsonarismo golpista. O período de alto risco já foi ultrapassado e o próprio Barroso, na abertura do ano judiciário de 2024, destacou a volta à normalidade democrática-republicana: "Felizmente não precisamos gastar muito tempo e energia falando de democracia. As instituições funcionam na mais plena normalidade". Veja o texto completo de Walter Maierovitch