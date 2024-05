A semana começa plena de incertezas e o anúncio do Hamas de ter aceito o acordo conjunto proposto por Egito e Qatar pode não ajudar em termos de esperança de solução dessa guerra que já dura mais de 200 dias. Já se fala da não aceitação por parte de Israel — os jornais israelenses informam sobre uma jogada estratégica do Hamas para alongar as tratativas. E a agência Reuters ouviu um alto funcionário do governo de Israel que mencionou a aceitação como mera estratagema do Hamas e, por isso, dá como quase certa a não aceitação por parte de Israel.