Medos e ambições de Netanyahu e líder do Hamas inviabilizam fim da guerra A essa altura, nem Bertha Von Suttner, a primeira pacifista da história e recebedora do Nobel da Paz de 1905, apostaria no fim da guerra entre Hamas e Israel. Suttner, pela experiência, consideraria um sonho distante a implementação da velha meta da ONU, de 1947, ou seja, dois povos em dois Estados. Veja o texto completo de Walter Maierovitch