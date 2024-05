Nenhum israelense acredita mais nas declarações de Benjamin Netanyahu sobre ter chegado "bem perto" de encontrar e eliminar Yahya Sinwar, líder máximo do Hamas em Gaza e mente idealizadora e executora do terror do 7 de outubro. Idem, com relação a Mohammed Deif, o chefe militar de campo do Hamas. O "quase" de Netanyahu também não convence o presidente dos EUA e as mídias ocidentais.