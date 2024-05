O carimbo de traidor de Israel que os trumpistas e extremistas israelenses desejam marcar em Joe Biden não se justifica. O presidente dos EUA não abandonou Israel. Aconselhou e impôs condições no caso de Rafah. A lembrar que os EUA mantêm dois porta-aviões, com testadas armas nucleares, no Mediterrâneo oriental para, com isso, inibir o Irã e o Hezbollah libanês.