Irã: Interesses, especulações e suspeitas sobre a morte do presidente A morte do presidente iraniano Ebraim Raisi, após a queda de um helicóptero velho, com tecnologia ultrapassada e a enfrentar a previsível neblina forte da floresta de Dizmar, virou prato cheio para dúvidas por parte dos operadores da geopolítica e dos 007 dos serviços de inteligência americana e europeia. Todos sabem possuir o Irã tecnologia avançada. A propósito, podem ser recordados episódios recentes relativos ao enriquecimento de urânio e às suspeitas de construções de bombas atômicas. Veja o texto completo de Walter Maierovitch