O fantasma do russo Alexei Navalny deve estar ativo nos pesadelos atormentadores das noites de sono do presidente americano Joe Biden. Opositor do governo autocrático de Vladimir Putin, o advogado e ativista político Navalny foi envenenado, em agosto de 2020, pelo serviço secreto russo. Usou-se o agente nervoso, paralisante, Novichock.