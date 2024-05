Desatino, fofoca e ofensa ética no TSE contra defesa de Bolsonaro É inacreditável, mas ministros do Tribunal Superior Eleitoral acabaram de cometer um desatino. Mais ainda, eles atropelaram de forma grosseira a ética e violaram o compromisso institucional —o chamado "juramento", quando tomam posse no TSE. Veja o texto completo de Walter Maierovitch