Depois da Segunda Guerra, as nações vencedoras criaram duas Cortes não permanentes para processar e julgar os criminosos dessa guerra. Tivemos, então, as constituições dos tribunais militares de Nuremberg e o de Tóquio. Passado o tempo e dadas as carnificinas, os genocídios e o racismo, surgiram, de forma de atuação não permanentes, os tribunais especiais. Dois tribunais ad-hoc, para as atrocidades na ex-Iuguslávia e em Ruanda. Logrou-se até a prisão do então presidente da Sérvia e da Iugoslávia, Slobodan Milosevic.