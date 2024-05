Condenação de Trump foi justa pois prova do processo não deixou dúvidas Como se esperava, o ex-presidente Donald Trump foi condenado. As penas, que podem ser privativas de liberdade e multa, serão conhecidas no dia 11 de julho, quando será lida a sentença condenatória. Por unanimidade os jurados do Tribunal de Nova York reconheceram ser o Trump, o "tycoon" dos republicanos, culpado pela acusação principal e outros 33 ilícitos menores. Veja o texto completo de Walter Maierovitch