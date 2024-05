Desde o Tratado de Latrão de 1929, costurado por Mussolini e pelo então papa Pio 11 e resultante na criação do Estado do Vaticano, as manifestações do papa de turno repercutem muito por toda a Europa e geram interpretações várias. A lembrar ter perdido força a crença da infalibilidade do papa — atualmente um dogma restrito às questões relativas à fé. Ou seja, o papa seria falível, salvo nas questões de fé, pois inspirado, segundo a doutrina católica, pelo Espírito Santo.