O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu fará nesta quarta-feira (24) um pronunciamento no Congresso americano e uma visita a Joe Biden, que se recupera da Covid, seria uma espécie de avant-premiére da sua fala.



Netanyahu chegou aos Estados Unidos com o peito cheio por ter reagido com eficiência ao ataque dos houthis, uma organização terrorista patrocinada pelo Irã. Os houthis controlam de parte do território do Iêmen, apoiam ao Hamas e seus membros estão postados em ponto estratégico do Mar Vermelho, a atacar navios comercias e a perturbar as exportações da Arábia Saudita.

Os houthis, embora distantes 1.600 km da faixa geográfica de Gaza, acabaram explodir um drone em Tel Aviv. A explosão aconteceu perto da embaixada americana e matou uma pessoa.



Com ordens de Nethanyahu, as forças de Israel reagiram e bombardearam pesadamente o centro operacional de recebimento de armas e munições dos houthis, em região portuária do Iêmen.



Dado o momento americano, com Biden desistindo de concorrer à reeleição e especulações diversas sobre a convenção democrática de 19 a 22 de agosto (especula-se que poderá ser on-line), com montagem da chapa de presidente, vice e delegados partidários, o sanguinário Netanyahu não vai conseguir roubar a cena.