Anistia a golpistas será cusparada no rosto dos democratas Com o impulso da avenida Paulista, a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara, de maioria bolsonarista, está debruçada para analisar e votar, em regime de urgência, o "PL da Anistia". A sessão de ontem foi adiada, por obstrução da oposição, e pode acontecer hoje. O rótulo do projeto de lei de anistia em exame é enganoso em sua abrangência, pois parece limitado ao falido golpe de Estado de 8 de janeiro. Veja o texto completo de Walter Maierovitch