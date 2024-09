A semana começa com generalizada caça às bruxas. Que se cuidem os usuários do X (ex-Twitter), tidos como "extremados" descumpridores das ordens inquisitoriais, ilegítimas e ilegais do ministro do STF Alexandre de Moraes. O recuo de Elon Musk não os ajudará em nada. O argentário Musk obedece a uma ética própria. Em palavras simples, Musk pensa com a carteira, o seu valor maior é o lucro e pouco importa apresentar-se publicamente com o rabo entre as pernas.