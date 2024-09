Líder do Hezbollah sucumbiu à sentença de morte de Netanyahu O líder máximo do Hezbollah foi morto na sexta-feira (27), durante os bombardeios no Líbano promovidos por Israel, consoante anunciado pelas agências de notícias. Sayyid Hassan Nasrallah, 64 anos, era reservado. Mantinha vida discreta, em permanentes deslocamentos para evitar ser localizado e morto pelo inimigo. Veja o texto completo de Walter Maierovitch