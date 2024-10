Ensina a sabedoria popular que a vingança é um prato para se comer frio. Ou melhor, não no calor dos acontecimentos, dos conflitos e guerras. Não dá para esperar esfriar no Oriente Médio e entre as organizações terroristas mantidas pelo Irã em Gaza, Líbano, Iraque e Síria. O Hezbollah, a milícia xiita que perdeu na sexta-feira (27) seu líder máximo, Hassan Nasrallah, precisa vingar-se rapidamente, segundo análise de informes colhidos pelos 007 da inteligência Ocidental e de Israel.