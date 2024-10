O sermão de ódio do Irã e escudo furado de Netanyahu Desta vez, sem exibir fuzil junto ao corpo, como havia feito cinco anos atrás, o líder máximo do teocrático Irã, o aiatolá Ali Khamenei, de 85 anos, inovou no sermão que, aliás, nada teve de religioso. Nas orações das sextas feiras, Khamenei não comparece. Só vai excepcionalmente, diante de situação grave, e para ler um sermão. Veja o texto completo de Walter Maierovitch