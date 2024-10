Israel aciona ONU para acabar com missão de paz no Líbano criada em 1978 Agora é oficial. Israel formalizou junto às Nações Unidas pedido para extinguir a Unifil (Força Interina das Nações Unidas no Líbano), missão de paz da ONU composta por cerca de 10 mil militares de 50 países, criada em 1978 pelo Conselho de Segurança das Nações. O requerimento está assinado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, chefe de governo, e pelo ministro da Energia, Eli Cohen. Veja o texto completo de Walter Maierovitch