O impacto e as consequências da morte do chefe do Hamas por Israel Ontem, depois dos últimos exames realizados nas arcadas dentárias, confirmou-se a morte de Yahya Sinwar, ocorrida na quarta feira (16). Sinwar era líder máximo da hierarquia do Hamas. Tão logo tomou conhecimento da morte, o presidente norte-americano, Joe Biden, saiu a falar do fim da guerra. Veja o texto completo de Walter Maierovitch