Uma das conquistas do direito criminal moderno foi estabelecer que a pena não passe da pessoa do condenado. Outra conquista humanitária consistiu na proibição de pena perpétua. Por meio dessa doutrina, pode-se chegar à ressocialização do condenado, pela compunção realizada em adequados "penitenciários" (esse era o termo canônico para o estabelecimentos com celas monásticas para a compunção, a volta analítica do interior e o opção regeneradora).