Decisão de Gilmar sobre Dirceu é tão suspeita quanto a de Moro É conhecida a passagem da música do compositor Cícero Nogueira: "O pau que nasce torto não tem jeito, morre torto". Um processo de conhecimento criminal pode nascer e morrer torto. A diferença em relação ao pau torto é que, depois de corrigidas as nulidades, pode endireitar. Isso se não for alcançado pela prescrição, que extingue a punição. Veja o texto completo de Walter Maierovitch