Lobo solitário da praça dos Três Poderes é nascido do bolsonarismo golpista A fórmula do "faça você mesmo a tua obrigação" é muita conhecida na Europa. Ela faz parte de manifestação violenta umbilicalmente ligada à cultura do ódio. E é executada por solitário, ou melhor, por pessoa não educado à legalidade democrática. Os italianos, quando a identificam, usam a expressão "fai da te". Essa fórmula, conhecida em toda a europa e em manuais de psiquiatria e psicologia forenses, tem matriz terrorista. Foi largamente difundida pela Al Qaeda, que chegou a usar vídeos com a imagem e voz de Osama bin Ladem. Veja o texto completo de Walter Maierovitch