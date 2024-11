Donald Trump dá uma primeira resposta aos seus eleitores. Vai criar o posto e a função de um agente executor da sua futura e desumana política nacional para contrastar e reprimir a imigração ilegal. O novo "czar anti-imigração" será Thomaz Homan, com fama de duro e implacável. Irá cuidar das fronteiras e "caçar" os que já ingressaram ilegalmente em território norte-americano. Ele é um funcionário conhecido por atuações no controle de postos e alfândegas e voz forte de apoio quando Trump anunciou a construção de muros na fronteira com o México. Ele também criticou Biden por suspender a construção.