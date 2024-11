PF revela o macabro 'terrorismo de Estado' no projeto golpista de Bolsonaro Para quem tem olhos de ver e vontade de enxergar, a Operação Contragolpe da Polícia Federal revelou um "plus", algo a mais macabro. À luz do direito internacional público, houve também "terrorismo de Estado". Crime que já tivemos no Brasil nas ditaduras Vargas e na militar de 1964, aquela que o ministro Dias Toffoli edulcorou, em desrespeito aos torturados e mortos, como "golpe militar". Veja o texto completo de Walter Maierovitch