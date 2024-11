Moraes assobia e toca flauta ao mesmo tempo, com aval dos outros ministros Depois do longo período de trevas das épocas da Inquisição e das monarquias absolutistas, o processo criminal evoluiu e se humanizou. Conseguimos chegar ao devido processo legal, com garantias e sujeitos processuais com funções diversas: acusação, defesa técnica e julgamento imparcial. Veja o texto completo de Walter Maierovitch