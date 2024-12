Bolsonaro deu meia-volta para complicar generais da banda golpista "O Grito" está entre as pinturas mais famosas do mundo. O norueguês Edvard Munch usou nela tintas fortes e a figura de um desesperado gritando. Bolsonaro, desesperado pela iminência do processo criminal e das inescapáveis condenações penais, resolveu usar tintas fortes no seu quadro defensivo, negatório de responsabilidade criminal. Veja o texto completo de Walter Maierovitch