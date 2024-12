Os romanos costumam afirmar que "o tempo passa e as pessoas mudam". Só não dizem que a mudança pode ser para pior. O estado de São Paulo já teve, na Secretaria da Segurança Pública, Erasmo Dias, um violento coronel reformado do Exército que jogava de mão com a repressão política do DOI-Codi. À sua época, a ditadura militar nomeava o governador e dava licença para torturar e matar. A política de segurança do então governador Paulo Egídio foi violenta, com Erasmo Dias na execução.