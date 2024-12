Envolvido na guerra contra a Ucrânia, iniciada com a invasão russa de fevereiro de 2022, o presidente Vladimir Putin não teve, desta vez, como deslocar as suas forças bélicas para salvar a ditadura de Bashar al-Assad, que se contentou com exílio dourado em Moscou. Putin já teve de apelar e recebeu soldados da Coreia do Norte para combater os ucranianos.