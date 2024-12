A jornalista italiana Cecília Sala, 29 anos, foi presa no Irã quando, autorizada pelo governo e com visto de permanência por dez dias, executava um trabalho, série de podcast, para a publicação Choa. Sala, com livro publicado e premiado com a "Pena de Ouro", concedida pelo presidente da República italiana, foi presa no dia 19 de dezembro último.