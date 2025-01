Meloni procura Trump e aiatolás deverão soltar jornalista O final de semana foi, no mundo Ocidental, de muita apreensão sobre a manutenção da prisão, sem acusação, da jornalista italiana Cecília Sala, de 29 anos, no tenebroso presídio iraniano de Evin. Prisão atentatória à dignidade da jornalista, em violação ao direito internacional. Sala sendo usada pelos governo teocrático iraniano como moeda de troca. Está em cela de segurança máxima, sem comunicação com advogado (terá de escolher entre os indicados pelos aiatolás), sem banheiro, passa frio e não sabe qual a acusação que lhe é feita. Veja o texto completo de Walter Maierovitch