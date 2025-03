"Só depois de morto indico outro candidato", disse o ex-presidente Jair Bolsonaro a jornalistas ao desembarcar no aeroporto de Brasília, nesta semana.



Juridicamente, Bolsonaro está inelegível.



Como todos estão "carecas de saber", a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) baseou-se em provas incontestes. Prova provada de condutas ilícitas descumpridoras do princípio constitucional-republicano da igualdade entre concorrentes de uma eleição.



Bolsonaro, e bem julgou o TSE, cometeu abuso de poderes político e econômico. E, também, incorreu em abuso na utilização dos meios oficiais de comunicação.



Esse episódio ficou conhecido como "convocação de embaixadores". Tinha como o objetivo cooptá-los e usá-los, como "laranjas", para informar e difundir nos seus países que as futuras eleições seriam fraudadas, com o emprego de urnas eletrônicas viciadas. Além dos embaixadores foram convocados, e igualmente compareceram, os representantes de organismos internacionais, com escritórios em Brasília.



Bolsonaro, em breve, estará ainda mais complicado.



Além da já ocorrida perda da cidadania passiva, geradora da impossibilidade de ser votado, o ex-presidente corre sério risco de condenação criminal. Pelas penas somadas, será colocado em regime prisional fechado, lógico, em estabelecimento que lhe garantirá segurança física. Não deverá, salvo suprema irresponsabilidade, ser colocado em cárcere comum.



A propósito, após o recebimento da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), Bolsonaro será réu em processo criminal considerado da competência originária do Supremo Tribunal Federal (STF).



Nessa situação, e usada o oximoro como figura de linguagem, Bolsonaro, na atualidade, é um morto civil que anda e fala por toda a parte. No popular, sob os prismas político e juridicamente, um morto-vivo. O oximoro é, na língua portuguesa, a figura de linguagem usada de modo a exprimir conceitos diferentes, antagônicos: lúcida-loucura, morto-vivo, judeu-nazista. Tarefa hercúlea: ressuscitar