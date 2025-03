Diante do fracasso do evento bolsonarista do domingo na orla de Copacabana, falsamente dado como de busca de sensibilização para se anistiar os envolvidos diretamente no episódio golpista e danoso do 8 de Janeiro, voltou-se à ideia de tornar Jair Bolsonaro "senador vitalício". Isso por emenda constitucional e a atropelar a inelegibilidade declarada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Dei uma pesquisada nos países que, com base na Constituição, colocam os seus ex-presidentes como senadores vitalícios.



Burundi, República Democrática do Congo e Ruanda têm como membros permanentes do Senado os seus antigos chefes de Estado.



O Paraguai tem também, mas com uma peculiaridade. O ex-presidente transforma-se em senador vitalício, sem direito a voto. Pode usar a tribuna, opinar em comissões, mas está proibido de votar. A meta principal é dar testemunho da sua experiência.



No Brasil, caso aprovado por emenda constitucional o cargo de senador perpétuo, teremos uma outra peculiaridade.



Peculiaridade bananeira, de matriz ofensiva à ética e à moral.