Tem um ditado popular que diz: "Os que saem aos seus, não degeneram". Calça como luva a Eduardo Bolsonaro, que saiu ao pai.



O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), eleito por São Paulo onde não residia, saiu ao pai, Jair Bolsonaro (PL), como revelam as suas ações, oportunismos, covardias, entreguismo e convicções antidemocráticas.



Atenção: a nossa democracia é representativa.



Os cidadãos, pelo voto, conferem mandato para serem representados. No caso, Eduardo Bolsonaro recebeu uma procuração (o instrumento do mandato parlamentar) para atuar no Poder Legislativo federal, como órgão do poder, que pertence ao povo. A Câmara é a casa do povo brasileiro.



Ao invés de cumprir o mandato, Eduardo resolveu, para cuidar de interesses lesivos à pátria brasileira e a interesses políticos pessoais, licenciar-se.



Prometeu voltar à Câmara quando o ministro Alexandre de Moraes "estiver devidamente punido pelos seus crime e pelo seu abuso de autoridade".



Mas, essa sua pretensão teria de ser reivindicada no Brasil e não aos EUA. Jamais ao presidente Donald Trump, do qual o deputado Eduardo, pelo notado e propalado, é um seu sabujo. O deputado Bolsonaro esteve na posse de Trump e juntou-se aos extremados e em busca de reações contra o Brasil. Atenção: algo típico de traidores da pátria.



Por evidente, nada de fortuito ou de força maior aconteceu para um justo licenciamento. Convém repetir: quis permanecer nos EUA para buscar, no exterior, uma sanção a Moraes, pressões contra o STF e uma delirante intervenção estrangeira.



Tivesse no Brasil o instituto do "recall", os cidadãos votantes tirariam o mandato de Eduardo. Numa linguagem futebolística, receberia um inconteste "cartão vermelho". Ignorância tamanha