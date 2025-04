Depois de tornar-se réu, com a sua defesa técnica prévia não acolhida quando pediu à Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) a rejeição da petição inicial acusatória apresentada pelo procurador-geral Paulo Gonet, o ex-presidente Jair Bolsonaro passou a atuar em duas frentes defensivas.



A primeira frente, fora dos autos, é de natureza política --muitas vezes, com a própria voz, ao vivo e a cores. A outra frente combativa, é realizada nos autos, como réu, pelos seus advogados, que lhe suprem a capacidade processual. Bolsonaro, com relação à defesa extrajudicial, parece conhecer e levar a sério o ensinamento deixado pelo escritor, filósofo e orador sacro Antonio Vieira (1608-1697).



Num dos seus concorridos sermões, o padre jesuíta observou que, no mundo dos vivos, todos os dias são de julgamentos. Ou melhor, as pessoas são julgadas e julgam o tempo todo.



Só faltou Bolsonaro lembrar uma outra conclusão de Vieira: "O caminho da verdade é único e simples, o da falsidade, vário e infinito".



Para sobreviver politicamente, manter musculatura eleitoral e pressionar para obter uma lei de anistia para nela se agarrar como tábua de salvação, Bolsonaro mantém uma frente defensiva fora dos autos processuais.



Tem mais. Bolsonaro não pode abrir mão dessa frente extrajudicial, política, por ser ela a abastecedora das redes sociais. Os esperneios fornecem aos adeptos do bolsonarismo argumentos falaciosos, mas capazes de sustentar a imagem de perseguido e injustiçado.



O problema são os seus frequentes escorregões e as deslavadas mentiras de Bolsonaro.