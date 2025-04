Com Donald Trump como guarda-costas, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, decidiu, como amplamente divulgado, romper a segunda fase do acordo de cessar-fogo, firmado em janeiro com o Hamas, e reiniciar os bombardeios na faixa de Gaza. Tudo foi calculado e acertado pela dupla siamesa Trump-Netanyahu. Com o rompimento, Netanyahu trombou de frente com Ronen Bar, poderoso chefe do Shin Bet, a agência interna de espionagem israelense. Ronen Bar, no cargo desde 2021 e com mandato até o final de 2026, não concordou com o rompimento, pois o Shin Bet havia sido peça fundamental nas negociações.