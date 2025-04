Moraes individualiza penas com o fígado, e STF recua Desesperado, o ex-presidente Jair Bolsonaro aproveita-se dos exageros sancionatórios, dos impedimentos evidentes, do corporativismo despudorado e das celebridades de vestes talares sob um presidente "rempli de soi-même", além dos desacertos desmoralizantes do STF para sobreviver politicamente. Protagonismo togado Veja o texto completo de Walter Maierovitch