Ensina a sabedoria popular que o "mundo dá voltas". Nos anos 1990, o homem mais rico da Itália, Silvio Berlusconi, então empresário de sucesso e figura polêmica, começou a cultivar o sonho de se tornar primeiro-ministro com o seu partido recém-criado, o Forza Italia. Ele ainda não imaginava ser o protagonista dos escândalos do "bunga-bunga" e do caso "Ruby, ruba-cuore", envolvendo uma menor marroquina que ele, em tentativa surreal de justificar a situação, disse ser sobrinha do ditador egípcio Mubarak.