Os cerca de 40 milhões de brasileiros de origem italiana entusiasmados com a infeliz ideia do boicote aos produtos "Made in Italy" mostram não terem sido educados para a legalidade democrática. Irritados com a lei italiana que restringe a cidadania, eles não sabem diferenciar o protesto civilizado, com respeito às liberdades públicas e aos caminhos institucionais traçados pelo estado de Direito, da represália de matriz fascista.