As imagens do encontro entre os presidentes Donald Trump e Volodymyr Zelensky na basílica vaticana de São Pedro, sem intermediários e com o afresco do batismo de Jesus como pano de fundo, geraram muitas especulações. Isso, nos campos do direito internacional, da diplomacia, da geopolítica e das agências de espionagem. Os otimistas entendem haver "caído a ficha" de Trump depois da conversa franca com Zelensky, com ambos sentados em cadeiras simples cadeiras e no clima triste do funeral de um papa pacifista e humanista.