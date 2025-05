Trump dá troco em Putin e fecha acordo com Ucrânia Quando do funeral do papa Bergoglio, o presidente Donald Trump admitiu estar sentindo-se enganado por Vladimir Putin. A respeito, contei os bastidores na minha coluna de 29 de abril. Hoje, num furo jornalístico, a Bloomberg News, de posse de minuta, anunciou um acordo de exploração das terras raras ucranianas. Isso num consórcio entre americanos e ucranianos, com a constituição de um fundo especial. Veja o texto completo de Walter Maierovitch