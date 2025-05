Para esconder a manobra voltada a obter, pelo instituto da anistia, a extinção dos crimes descritos em denúncia já recebida por golpe de Estado, brecar a punição futura e certa, aniquilar com a inelegibilidade eleitoral e lograr os arquivamentos dos inquéritos apuratórios em andamento, o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a usar, como massa de manobra, os 'bagrinhos' condenados pelo golpismo de 8 de Janeiro. Como o STF (Supremo Tribunal Federal) individualizou de maneira exagerada e, portanto, injusta as penas dos vândalos, Bolsonaro passou a reivindicar a eles, com cara de compaixão, uma lei de anistia. No fundo, a anistia seria no interesse próprio.