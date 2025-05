A capela Sistina ainda está sendo preparada para abrigar os cardeais e receber, em 7 de maio próximo, a primeira votação do conclave que definirá o próximo papa. Fora da Sistina, os eleitores purpurados, já começam a formar os seus grupos, por preferências. Como todos sabem, a Igreja católica, sediada no estado do Vaticano, é uma monarquia onde, segundo os vaticanistas, tenta-se conciliar o céu e a terra. E o papa é chefe de estado e, pelo lado religioso, o sumo-pontífice com poder absoluto.