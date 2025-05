Divisão de adeptos do papa Francisco ajuda conservadores no conclave Adeptos da linha reformista de Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco, estão divididos em cinco grupos dentro do conclave, uma fragmentação que pode beneficiar os cardeais conservadores. Depois de o argentino Pérez Esquivel, prêmio Nobel da Paz de 1980, haver, precipitadamente, criticado a eleição de Bergoglio, em 201e, uma frase de Hannah Arendt foi usada como resposta: "Um cristão no trono de Pedro". Veja o texto completo de Walter Maierovitch