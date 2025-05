Papa norte-americano poderá ser pedra no sapato de Trump Ainda está muito cedo para se projetar como será o pontificado do novo papa. É precipitado rotulá-lo de resistente às transformações humanistas em questões relativas à homossexualidade. Basta ler as Confissões de Santo Agostinho, que dá nome à ordem do papa e serve como exemplo inspirador, para perceber como ele foi um homem de mudanças, ou seja, um hedonista que se transformou em Doutor da Igreja. Veja o texto completo de Walter Maierovitch