O papa favorito explica a vitória do papa azarão, Leão 14 Certa vez, muitos desejavam o cardeal Carlo Maria Martini como papa. Ele era o favorito segundo voz corrente entre os purpurados [Colégio de Cardeais] e os vaticanistas. Teólogo de ponta, escritor (tem um livro com Umberto Eco intitulado "Crença ou Descrença?", com título brasileiro "Em que creem os que não creem?"), humanista e progressista, Martini era, havia anos, arcebispo emérito de Milão e voz de enorme respeito entre crentes, agnósticos e ateus. Faleceu em 31 de agosto de 2012. Veja o texto completo de Walter Maierovitch