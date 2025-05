Trump é incógnita no cara a cara entre Putin e Zelensky na Turquia O presidente Donald Trump mal chegou ao aeroporto Rei Khalid de Riad (Arábia Saudita) e já deixou a tripulação de sobreaviso, pois poderá interromper a agenda com os países árabes do Golfo e rumar para Istambul. Numa jogada geopolítica e geoestratégica do presidente russo Vladimir Putin, acertado com o ditador turco Recep Tayyip Erdogan, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky foi convidado para uma reunião de busca de paz e consequente fim da guerra iniciada pela Rússia. Veja o texto completo de Walter Maierovitch