O novo macarthismo de Trump desafia os breques da Justiça dos EUA Nenhuma lesão a direito pode seu excluída da apreciação do Poder Judiciário. Trata-se de decorrência do princípio da separação e atribuição de Poderes nas democracias constitucionais. Por exemplo, vale nos EUA e no Brasil. Por aqui, erroneamente, fala-se em insegurança jurídica. Veja o texto completo de Walter Maierovitch