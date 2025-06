Interrogatório de Ramagem no STF lembrou cartas persas de Montesquieu O deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), citado na denúncia criminal como integrante do "núcleo crucial" golpista, foi interrogado judicialmente pelo relator Alexandre de Moraes. No curso do interrogatório, houve uma indagação feita pelo ministro Luiz Fux, integrante da Primeira Turma julgadora, três reperguntas pelo procurador Gonet e duas pela defesa técnica de Ramagem. Veja o texto completo de Walter Maierovitch